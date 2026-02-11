Juventus Women, Canzi: “Le grandi squadre devono avere la capacità di vincere le partite in tutti i modi”

Le parole di Massimiliano Canzi e Barbara Bonansea alla vigilia della sfida di Champions League tra il Wolfsburg e la Juventus Women.

Vigilia importante in casa Juventus Women. Le ragazze di Canzi domani, giovedì 12 febbraio, alle 18.45 affronteranno in trasferta il Wolfsburg nella sfida di andata di Champions League. Il ritorno sarà poi all’Allianz Stadium giovedì 19 febbraio.

Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti l’allenatore delle bianconere e Barbara Bonansea presentando la sfida di UWCL.

“Abbiamo tutte le ragazze a disposizione tranne Rosucci che ha preso un pestone e non sarà della partita così come Cecilia Salvai che non ha ancora recuperato. Sono qui con la squadra ma non giocheranno. Sicuramente questa partita è emozionante e figlia di un percorso iniziato a luglio 2024 che ci ha portato a vincere il campionato, ci ha portato a qualificarci subito in Champions e poi arrivare qua. Essere qua non è un caso, siamo molto contente di esserci ma anche molto consapevoli della nostra forza“, ha spiegato.

Tornando sull’aspetto mentale per affrontare queste partite Canzi conferma ciò che aveva dichiarato prima dello United: “Questa partita con andata e ritorno da dentro o fuori dall’aspetto mentale si prepara da sola perché le mie giocatrici hanno grande esperienza. Alcune di loro mi hanno insegnato l’importanza di queste partite. Queste sfide sul lato della concentrazione si preparano da sole ma ci preoccupano le individualità, gli impianti della squadra e la tradizione del club“.

Juventus Women, le parole di Canzi

Sull’aspetto tattico Canzi ha commentato: “Sicuramente la nostra forza quest’anno è stata la compattezza difensiva. Non è una cosa che va confusa con il difensivismo ma è una forma di difendere bene per contrattaccare nel miglior modo possibile. Le grandi squadre devono avere la capacità di giocare e vincere le partite in tutti i modi possibili. A volte si può dominare, altre volte giocare una partita sporca e portarla a casa come sabato scorso. Come detto prima questa partita ce la siamo sudata e faremo di tutto per portarla a casa e passare il turno“.

Sulla nuova arrivata Capeta ha spiegato: “Ana è una giocatrice che ha grandissima esperienza internazionale e sono certo che ci darà una grande mano nella restante parte della stagione sia in campionato sia in Champions. Non so quando e come avrà la possibilità di farlo, ma credo presto, e lo farà“.

Juventus Women, Bonansea: “Siamo molto più mature e consapevoli”

Come detto, insieme a Massimiliano Canzi in conferenza stampa è intervenuta anche Barbara Bonansea: “Tutte le partite di Champions sono importanti già solo per il nome che hanno. Ma se penso a questa mi viene in mente il cammino che abbiamo fatto, per ora ottimo. Questo playoff ce lo siamo strameritato. Per la nostra stagione queste partite sono fondamentali e speriamo di poter andare avanti. Abbiamo avuto due giorni per preparare questa partita e sicuramente le avversarie sono molto forti con delle grandi individualità. Non posso dire adesso cosa abbiamo pensato di fare però ci siamo concentrate sul collettivo. Le qualità individuali fanno la differenza ma lo fa di più la squadra nella sua totalità“.

Sulla sua condizione fisica ha commentato: “Non è stato un periodo semplice perché mi sono infortunata a novembre e quando sono rientrata mi sono infortunata di nuovo. Non è semplice rientrare però con le partite che abbiamo affrontato sono rientrata in forma e ora mi sento bene. Non so se sono al 100% ma incrociamo le dita. Segreti per rimanere a questo livello? No, mi diverto a giocare a calcio e quello che faccio è allenarmi sempre al massimo. Non mi riesco a risparmiare nemmeno in allenamento. Probabilmente questa è la mia ricetta personale per stare ai massimi livelli“.

Infine ha parlato del buon momento europeo del club: “Ci sono state partite e momenti in cui ci sentivamo molto bene però probabilmente in questi ultimi anni siamo cresciute molto. Pensando alle partite di quest’anno posso dire che siamo più mature soprattutto in Champions. Siamo consapevoli che possiamo battere le avversarie. Prima era un ‘ci proviamo’, ora le maturità delle nuove giocatrici e della società che ci siamo, siamo toste e che non è semplice affrontarci“.