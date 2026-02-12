Le parole di Massimiliano Canzi dopo il pareggio della Juventus Women in trasferta contro il Wolfsburg in Champions League.

La Juventus Women non va oltre al pareggio in trasferta contro il Wolfsburg. Le bianconere sono andate prima in vantaggio con i gol di Capeta, all’esordio, e Vangsgaard. Poi le padrone di casa hanno rimontato pareggiando al 95′.

Al termine della sfida Massimiliano Canzi è intervenuto in conferenza stampa commentando la prestazione delle sue ragazze ritenendosi soddisfatto per come hanno gestito il match.

“Ho detto alle ragazze che sono molto fiero di come hanno affrontato la partita. Avevo chiesto coraggio e determinazione e loro l’hanno messa. Partiamo dal presupposto che il risultato ci sta, che poi sia stato maturato per due gol alla fine ci spiace. Abbiamo preso gol su un rigore che probabilmente c’era ma in campo non aveva visto nessuno. Poi hanno pareggiato con un gol incredibile, di una bellezza straordinaria. Spiace ma dà grande consapevolezza per la partita di ritorno“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha poi continuato commentando le lacrime di Vangsgaard nel finale: “Amalie è venuta da me chiedendo scusa perché è l’azione in cui poi abbiamo preso gol è partita da un suo errore. Quelle lacrime sono di consapevolezza. Le ho detto che sicuramente è una cosa che si ricorderà in futuro ma ha fatto una grande partita. Oggi abbiamo imparato che potevamo gestire meglio gli ultimi minuti. Siamo assolutamente in gioco per il passaggio del turno“.

Infine ha concluso: “Terza volta che abbiamo subito gol nel recupero? Se questo gol è determinante stai facendo un risultato positivo e le squadre continuano a spingere. Non siamo noi che ci siamo abbassate ma sono loro che ci hanno abbassato. Più tempo passa nella tua area e più possibilità c’è che facciano gol. Sappiamo di dover fare una grande partita la prossima settimana. Oggi il pubblico qua ha fatto davvero tanto spingendo la squadra fino alla fine. Dal campo questa percezione era netta. Al ritorno ci sarà il nostro stadio e la nostra gente. Sono certo che quell’aiuto ce lo avremo noi“.