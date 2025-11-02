Juventus Women, Canzi: “Stiamo lavorando per soluzioni di gioco interne. Salvai? Sta bene”

Le parole di Massimiliano Canzi dopo la vittoria contro la Ternana, valida per la quarta giornata di campionato.

La Juventus vince in casa contro la Ternana. Decisiva la rete di Cambiaghi, che sblocca la partita, risponde poi Breitner con una punizione dal limite e infine la chiude sempre la numero 36 della Juventus, che sigla la doppietta personale negli ultimi minuti di gioco.

Al termine della sfida ha parlato l’allenatore bianconero, Massimiliano Canzi, in conferenza stampa.

“La partita di oggi è stata lo specchio della stagione fino adesso. Non abbiano subito niente, creato tanto e finalizzato niente. Mi è piaciuto il volume di gioco, cercare di portare a casa con ordine la partita. Non posso essere soddisfatto dei tiri in porta non finalizzati“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Massimiliano Canzi poi ha proseguito: “Stiamo lavorando per soluzioni di gioco interne per dare grandi intensità e lavorare sui cross dove siamo sempre pericolosi. Poi c’è qualche giocatrice che non è nel suo momento. La mia esperienza mi insegna che le stagioni sono fatte di momenti, però stiamo portando a casa punti. Il calcio è bello perché può succedere di tutto ma saremmo stati i primi nella storia a tornare a casa con un punto senza tiri in porta. Sicuramente dobbiamo fare meglio“.

Si è poi soffermato su Salvai, sostituita all’intervallo: “Sta bene, ha preso una botta, ha chiesto il cambio già prima dell’intervallo, non ha niente di che, é da valutare ma mi stupirebbe se fosse qualcosa di grave“.

Infine ha concluso parlando della formazione: “Noi abbiamo giocato con la linea a 4 dal Bayern in poi. Abbiamo cambiato perché facevamo fatica a creare soluzioni offensive e dovevamo tornare a giocare con 3 attaccanti. La squadra è stata costruita per giocare con un centrocampo a 3 anche perché abbiamo giocatori importanti“.