Le parole di Massimiliano Canzi al termine della sfida di campionato casalinga contro il Napoli.

Dopo la vittoria in Champions League contro il St. Polten la Juventus Women porta a casa i tre punti anche a Biella contro il Napoli grazie alle reti di Beccari e Cambiaghi.

Al termine della sfida ha parlato Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa.

“Non abbiamo giocato per come possiamo e sappiamo giocare. A volte pensiamo di poter vincere una parità perché siamo la Juventus ma poi esistono gli avversari e quando giocano contro di noi hanno una grande attenzione e il gap tecnico si accorcia di tanto. Questo mi fa arrabbiare. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma alla fine abbiamo vinto perché la qualità individuale è superiore. Se avessimo pareggiato il Napoli non avrebbe rubato niente“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Canzi.

Juventus, le parole di Canzi

L’allenatore delle bianconere ha continuato parlando delle sostituzioni: “Abbiamo una rosa ampia e profonda che mi permette di cambiare tanto e gestire. Di sicuro mi aspetto di più. Nel momento in cui faccio riposare qualcuna mi aspetto che i livelli si equivalgano altrimenti dopo questo giochino finisce. Un giochino utile a tutti, intendo il ruotare le giocatrici, ci permette di giocare con giocatrici fresche e permette a chi è stanca di riposare e va sfruttato“.

Ha proseguito: “Se rimaniamo sempre con la mentalità giusta di giocare ogni partita come fosse l’ultima abbiamo la possibilità di giocare bene sempre. Se invece non sarà così potrebbe essere un osso duro avere tutti questi impegni“.

Juventus Women, Canzi: “Sfida contro lo United? Potrebbe darci un risultato importantissimo”

L’allenatore delle bianconere si è poi soffermato su Bonansea: “Qualcosina al flessore ci sarà. È stata brava a rientrare e non farci rimanere in 10. Faremo indagini nei prossimi giorni“.

E infine un pensiero alla prossima partita contro lo United: “Sono ancora focalizzato sulla partita appena finita. Dobbiamo ancora prepararci per questa partita. Potrebbe darci un risultato importantissimo. Al momento siamo ancora nella fase di metabolizzazione di questa gara. Le ragazze le faccio riposare perché abbiamo giocato tre giorni fa. Le partite si sommano nel corso del periodo, questa è la terza in breve tempo. Io ho il dovere di trovare un modo per mettere in campo sempre forze fresche. La partita però va affrontata bene mentalmente. Spesso se non sei pronto con la testa le gambe non rispondono“.