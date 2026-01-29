Juventus Women, Canzi: “Sono contento di tutte. Rosucci? Problema al polpaccio”

La Juventus Women batte il Napoli e vola in semifinale di Coppa Italia: il commento di Massimiliano Canzi dopo la sfida.

Dopo la vittoria in campionato con il Parma la Juventus Women torna in Coppa Italia battendo anche il Napoli. Le bianconere raggiungono così un altro traguardo: la semifinale contro la Fiorentina.

Decisive le reti di Girelli, che oggi è arrivata a quota 237 presenze eguagliando Caruso, e Thomas che garantiscono il passaggio del turno alla fase successiva.

Al termine della sfida è intervenuto Massimiliano Canzi nella consueta conferenza stampa commentando al prestazione delle sue ragazze.

“Nel primo tempo siamo state imprecise, tanti errori nell’ultimo passaggio: quando le cose non riescono, bisogna cercare la giocata semplice e con quelle abbiamo riacquistato fiducia nella ripresa“, ha esordito.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha poi continuato parlando della formazione e delle rotazioni in campo: “Dobbiamo essere brave a trovare con più continuità il gol: sviluppiamo sempre grandi volumi di gioco e stiamo migliorando sotto questo aspetto. Ripeto sempre alle ragazze che la maglia da titolare se la mettono e se la tolgono da sole, io non faccio altro che valutare le loro prestazioni: nel momento in cui non si è all’altezza, hai meno possibilità di giocare. E pesano anche i risultati: se le cose vanno bene e vinci sempre, aumentano le rotazioni; in alternativa tocca affidarsi a un gruppo più ristretto“.

Infine ha concluso: “Detto ciò, sono contento di tutte e, come dimostrato oggi, non ci sono giocatrici messe da parte: sono contento di avere un mazzo di carte ampio da cui pescare. Rosucci (uscita dal campo per infortunio, ndr) ha un problema al polpaccio che andrà valutato nei prossimi giorni“.