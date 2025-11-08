Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus Women, Canzi: “Raramente in carriera mi è successo qualcosa del genere, sconfitta immeritata”

Cleris Ferrera 8 Novembre 2025
Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women
Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women (imago)

Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan Women. 

In attesa del Derby della Mole è scesa in campo la Juventus Women che ha rimediato una sconfitta contro il Milan. Non basta il gol di Girelli per portare a casa il match. Le bianconere così rimangono a quota 7 punti in classifica.

Al termine della partita Massimiliano Canzi ha commentato la sfida.

Purtroppo tutto il nostro inizio di stagione è stato così: questa partita è stata lo specchio di quanto abbiamo fatto finora“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito: “Raramente in carriera mi è successo qualcosa del genere: una squadra che sta giocando, sta creando, subisce pochissimo, ma andiamo a casa con una sconfitta assolutamente immeritata. Onore al Milan che è riuscito a conquistare i tre punti, noi possiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo“.

Infine ha concluso: “È il calcio, sappiamo che può andare anche così. Il campionato è lunghissimo, i punti sono tanti e c’è tutto il tempo per recuperare: mi spiace per le ragazze perché è un po’ di tempo che raccolgono un millesimo di quello che seminano“.