Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sconfitta della sua Juventus contro il Milan Women.

In attesa del Derby della Mole è scesa in campo la Juventus Women che ha rimediato una sconfitta contro il Milan. Non basta il gol di Girelli per portare a casa il match. Le bianconere così rimangono a quota 7 punti in classifica.

Al termine della partita Massimiliano Canzi ha commentato la sfida.

“Purtroppo tutto il nostro inizio di stagione è stato così: questa partita è stata lo specchio di quanto abbiamo fatto finora“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito: “Raramente in carriera mi è successo qualcosa del genere: una squadra che sta giocando, sta creando, subisce pochissimo, ma andiamo a casa con una sconfitta assolutamente immeritata. Onore al Milan che è riuscito a conquistare i tre punti, noi possiamo solo continuare a lavorare come stiamo facendo“.

Infine ha concluso: “È il calcio, sappiamo che può andare anche così. Il campionato è lunghissimo, i punti sono tanti e c’è tutto il tempo per recuperare: mi spiace per le ragazze perché è un po’ di tempo che raccolgono un millesimo di quello che seminano“.