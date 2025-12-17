Le parole di Massimiliano Canzi al termine della sfida di Champions League all’Allianz Stadium contro il Manchester United.

La Juventus Women perde in casa contro il Manchester United. Le bianconere così chiudono all’ottavo posto in classifica e aspettano il sorteggio di domani, 18 dicembre, alle 13 per sapere l’avversario ai playoff.

Al termine della sfida Massimiliano Canzi ha commentato le prestazioni delle sue ragazze nella consueta conferenza stampa.

“Bilancio e positivo. Mi sento di dire che se c’è lo avessero prospetto all’inizio avremmo accettato questa cosa. L’appetito viene mangiando e probabilmente a conti fatti abbiamo raccolto qualcosina in meno di quanto abbiamo seminato. Su questa sensazione incidono anche il punto perso a Monaco“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Canzi.

Juventus Women, le parole di Canzi

L’allenatore delle bianconere ha continuato parlando della presenza di Spalletti, Comolli e Ferrero: “Me l’hanno detto, mi ha fatto molto piacere. C’era anche l’amministratore delegato. Questa vicinanza da parte del club è importante e ci fa sentire parte integrante di questa società. È una dimostrazione che ci sono vicini”.

Poi ha aggiunto: “Credo che questa fase ci abbia regalato una grande consapevolezza di poterci giocare le partire contro chiunque. Siamo state sorelle in partita con tutte le squadre anche se abbiamo avuto dei singoli momenti difficili nelle gare. Siamo sempre riuscite a rimanere in partita. Ci stiamo guadagnando del rispetto sa parte degli altri come noi rispettiamo chiunque“.

Juventus Women, Canzi: “Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato”

Canzi ha proseguito: “Sono soddisfatto della prestazione di oggi soprattutto nel secondo tempo. È stato abbastanza casuale il gol, con tutto il rispetto. Abbiamo subito anche un po’ di possesso. È stata una partita equilibrata. Poi potevamo vincere, pareggiare o perdere come è successo. Potevamo fare sicuramente meglio ma è stata una buona partita“.

Sui tifosi allo stadio ha commentato: “Sicuramente il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine e anche dopo la sconfitta. Questo non fa che onore al pubblico stesso oltre che farci piacere. Ringraziamo tutte queste persone che sono venute a sostenerci“.

Infine ha concluso palando del mercato: “In questo momento non ne abbiamo ancora parlato. Il mercato è un momento nel quale ci sono entrate e uscite ed è tutto collegato. Al momento mi sentirei di dire di no ma se ci fosse qualche uscita andrà rimpiazzata con una dello stesso o del valore superiore“.