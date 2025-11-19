Juventus Women, Canzi: “Con una rimonta dal 3-0 al 3-3 dovrei essere avvelenato, oggi sono soddisfatto”

Le parole di Massimiliano Canzi dopo il pareggio contro il Lione in Uefa Women’s Champions League.

La Juventus strappa un pareggio a un Lione fino a qui impeccabile. Dopo un buon primo tempo portandosi sul 3-0 con Beccari, Cambiaghi e Tatiana Pinto le francesi sono riuscite a rimontare terminando sul 3-3.

Al termine della partita Massimiliano Canzi è intervenuto nella consueta conferenza stampa.

“La definirei partita perfetta per la Juve perché tre li hanno presi tutti quindi poteva essere una base di partenza. Per farne tre noi è stato complicato. Rimane l’amaro in bocca. Non sarei mai rimasto soddisfatto da una rimonta dal 3-0 al 3-3 in altre situazioni, di solito le altre volte sarei stato avvelenato. Oggi spiace. Però va bene“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore delle bianconere.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha continuato: “Mi avrebbe reso molto felice perché ieri ho parlato anche di differenza reti. Le probabilità di spezzare queste loro 17 vittorie di fila erano pochissime. Alla fine siamo comunque soddisfatti. La sequenza dei gol ci lascia amaro in bocca però chi pensa che qualsiasi squadra non possa prendere 3 gol dal Lione non capisce nulla di calcio“.

Si è poi soffermato su Tatiana Pinto: “È una giocatrice che abbiamo scelto per questa cosa, è feroce. È una ragazza straordinaria che non si tira mai indietro che vive per la squadra nonostante l’età che ha e la sua esperienza“.

Juventus Women, Canzi: “Qua siamo tutti fondamentali”

L’allenatore delle bianconere ha proseguito: “Esattamente come ho detto alle ragazze nel cerchio dopo partita sono orgogliosissimo di queste ragazze. C’era qualcuna con le lacrime per la rabbia. Credo di aver espresso tante volte il fatto di esser contento di questa rosa. Oggi hanno giocato due ragazze come Brighton e Thomas che avevano giocato un po’ poco. Qua tutte sono fondamentali“.

Infine ha concluso: “Sarebbe facile dire adesso che non avevamo la squadra riposata perché abbiamo giocato con quasi tutte ragazze riposate. Non mi piace di aver giocato due partite su quattro con squadre riposate. Va bene così, abbiamo speso tanto perché correndo dietro la palla spendi di più. Era una partita impostata così ma non si poteva fare nemmeno il contrario. Poi bisogna essere bravi a concretizzare. Oggi abbiamo subito tanto ma abbiamo concretizzato così tanto nel primo tempo che sarebbe stato poi chiedere troppo qualcosa in più“.