Juventus Women, Canzi: “Oggi abbiamo dominato ma so che conta solo il risultato”

Le parole di Massimiliano Canzi dopo il pareggio casalingo in Serie A della Juventus Women contro la Lazio.

Secondo pareggio consecutivo per la Juventus Women. Dopo il 2-2 nella sfida di andata in Champions League contro il Wolfsburg le bianconere portano a casa uno 0-0 contro la Lazio in campionato.

“Mi è piaciuto lo spirito di squadra, che soprattutto nel secondo tempo ha dimostrato di aver voglia di andare a prendersi i tre punti: nella prima metà di gara abbiamo fatto troppi errori tecnici, nella ripresa oggettivamente se c’è una squadra che meritava il successo eravamo noi. Ma come sappiamo nel calcio ciò che conta è il risultato finale. Lavoreremo partita dopo partita come abbiamo sempre fatto e andiamo avanti“, ha esordito l’allenatore delle bianconere nel postpartita dopo la Lazio.

Terminata una sfida si pensa già alla prossima. Le ragazze di Canzi giovedì prossimo, 19 febbraio, saranno poi impegnate con il match di ritorno contro le tedesche. Per poter continuare il percorso in UWCL le bianconere dovranno portare a casa i tre punti davanti allo scenario dell’Allianz Stadium.

L’allenatore aveva detto che i tifosi nella scorsa sfida avevano fatto la differenza (QUI LE PAROLE COMPLETE). Questa volta il dodicesimo uomo in campo sarà proprio a favore della Juventus Women che ha già messo in vendita tanti biglietti aspettando una grande risposta del pubblico.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi poi si concentra sulla prestazione delle sue ragazze: “Giochiamo tutte le partite per vincere e anche oggi ci abbiamo provato fino alla fine: poi dipende anche dalle avversarie e dalle loro caratteristiche. Noi dobbiamo proseguire su questa strada: finora le ragazze stanno riuscendo a concentrarsi sulla singola partita, siamo alla settima sfida di un filotto di nove da disputare in un mese, quindi nel pieno di uno sforzo importante“.

Infine ha concluso: “Queste sono partite che portano frustrazione, ma bisogna essere brave a gestirla e riuscire a incanalarla in maniera positiva. Oggi mi sento di dire che abbiamo dominato contro un’ottima squadra, ma so che conta solo il risultato: andiamo avanti, ci sono stati momenti in cui siamo stati più cinici e altri invece in cui la palla non entra. Non siamo stati fortunati, ma ne prendiamo atto e andiamo avanti“.