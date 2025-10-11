Juventus Women, Canzi: “Dobbiamo diventare più brave a concretizzare le occasioni”

Le parole di Massimiliano Canzi al termine della sconfitta della Juventus Women contro il Como.

La Juventus Women cade in casa con il Como grazie alla rete di Nischler al 84′. Le bianconere rimangono a quota 1 punto in classifica dopo il pareggio della prima giornata con il sassuolo.

Al termine del match l’allenatore Massimiliano Canzi ha commentato la partita in conferenza stampa.

“Dobbiamo riuscire a imparare a concretizzare il gioco che proponiamo. Il primo tempo con lucidità, il secondo con un po’ più di grinta ma siamo arrivati in area sempre. Bisogna migliorare lì. Si possono studiare i metodi ma bisogna fare gol perché vince chi fa gol. Giocatrici imprevedibili? Più di Bonansea di giocatrici imprevedibili non ci sono in Italia. Lei di solito crea sempre, ha lavorato tanto oggi ed è stata meno incisiva. Sinceramente non posso lamentarmi della rosa a disposizione. L’ho sempre detto e continuo a dirlo abbiamo una buona rosa“, ha esordito.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha poi continuato: “Sarei molto preoccupato se non arrivassero a calciare in porta. Sono preoccupato per i risultati che non sono positivi. Arriverà il momento in cui avremo le possibilità e faremo gol. Stiamo lavorando su un modo di attaccare che è consono alle giocatrici che abbiamo. Dobbiamo diventare più brave a concretizzare le occasioni“.

Infine ha concluso: “Ha meno partire il camposanto e ci sono tutti gli scontri diretti da giocare. Abbiamo dimostrato sempre di dire la nostra negli scontri diretti. Questa però non la dovevamo perdere. 0-0 sembrava un pessimo risultato, perdere è ancora peggio. Subiamo su palla inattiva e abbiamo subito gol che non dovevamo subire“.