Juventus Women, Canzi: “Salvai? A livello simbolico è molto importante il suo gol”

Le parole di Massimiliano Canzi dopo la sfida di Women’s Champions League tra la Juventus e il Benfica.

Termina 2-1 la prima gara di Uefa Women’s Champions League che vede protagonista la Juventus. Le bianconere rimontano grazie alla doppietta di Cecilia Salvai che garantisce i tre punti in classifica.

Al termine della partita con il Benfica, l’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha commentato il match in conferenza stampa.

“A livello simbolico è molto importante il suo gol. Mai come in questo caso uno vale uno. Arriverà il momento in cui arriveranno i gol degli attaccanti”, ha esordito parlando di Salvai che torna al gol (con una doppietta) dopo 695 giorni. .

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Juventus Women, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito: “L’equilibrio c’è stato in tutta la partita tranne nei minuti prima del gol del 2-1 perché abbiamo preso dei contropiedi che non mi sono piaciuti. Bisogna trovare una giusta via di mezzo tra equilibrio e coraggio. Abbiamo fatto dei cambi per vincere la partita per la quantità di occasioni create“.

Il focus si è poi spostato sulla coppia Wälti-Schatzer: “Sicuramente Eva potrà crescere tantissimo con una giocatrice dalla qualità di Lia al suo fianco. A centrocampo abbiamo una buona varietà di giocatrici. Crediamo tanto in Eva. Potranno giocare anche insieme. Ha dimostrato di saper dare ordine“.

Juventus Women, Canzi: “Ho fatto i complimenti alla difesa”

L’allenatore delle bianconere ha continuato commentando le altre avversarie in Champions League: “Non c’è una squadra che temo di più perché sono tutte di altissimo livello. Sono tutte ottime e pericolose. Dobbiamo essere brave noi a giocare bene. Mi godo questo risultato fino a domani e poi si passa a pensare alla prossima partita con il Como“.

Infine ha concluso: “Ho fatto i complimenti alla difesa. Abbiamo concesso poco. A difesa schierata abbiamo fatto bene. Qualche sbavatura c’è stata e dovremo migliorare però sono contento della fase difensiva“.