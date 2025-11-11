Le parole di Massimiliano Canzi alla vigilia della sfida di Uefa Women’s Champions League tra l’Atletico Madrid e la sua Juventus.

La Juventus Women si prepara ad affrontare l’Atletico Madrid per la terza giornata della Uefa Women’s Champions League. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre alle 21:00 ad Alcalá de Henares.

Alla vigilia della sfida Massimiliano Canzi ha presentato il match in conferenza stampa.

“Stanno bene, sono a disposizione. Arrivano da un periodo di inattività ma sono disponibili per la partita, se subentreranno o saranno titolari lo vedremo“, ha esordito parlando di Walti e Vansgaard rientrate in gruppo dopo aver saltato la sfida di Serie A con il Milan.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore bianconero.

Juventus, le parole di Canzi

Canzi ha proseguito: “Dopo il Milan sono stati giorni frustranti. C’è tanta rabbia, ma è stata una partita ben giocata. Vogliamo fare meglio. Sicuramente sia per noi che per loro è una partita dove si gioca per fare punti, i sorteggi sono a fasce e quindi una banale logica guardandole fa pensare che i punti si debbano cercare nelle fasce più basse, sia noi che loro, sappiamo benissimo che non è così, possiamo fare punti in qualsiasi momento, lo abbiamo dimostrato con la grandissima prestazione a Monaco. Come tutte le partite cerchiamo punti e vittoria. Sì, è il giro di boa e andando avanti il peso specifico dei punti è sempre più alto“.

Poi si è soffermato su: “Sono ancora numeri troppo piccoli per dare statistiche sul rendimento. Dando la priorità alla Champions e parlando una competizione alla volta siamo contenti delle nostre prestazioni, non dei nostri punti. Nell’ultima partita c’è stato un finale molto discusso che ha avuto una richiesta ufficiale da parte nostra di spiegazioni, ci auguriamo che le cose vadano per il meglio. In campionato i risultati non sono buoni ma manca ancora tanto tempo, le prestazioni ci sono sempre state, i dati contano quello che contano, dobbiamo essere più brave a concretizzare quello che facciamo“.