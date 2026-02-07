Juventus Women, Canzi: “Abbiamo ottenuto questo successo con grande intelligenza”

Le parole di Massimiliano Canzi ed Estela Crabonell dopo la vittoria in campionato della Juventus Women contro il Como.

La Juventus Women vince ancora in campionato, questa volta contro il Como. Grazie alle reti di Carbonell e Krumbiegel le bianconere portano a casa altri tre punti diminuendo il gap con la Roma capolista.

Al termine della sfida l’allenatore Massimiliano Canzi è intervenuto nella consueta conferenza stampa commentando la prestazione delle sue ragazze.

“È stata una partita sporca che però siamo riuscite a portare a casa. Abbiamo giocato contro una squadra che ci ha messo in difficoltà con le ripartenze nel primo tempo, nella ripresa siamo state più equilibrate e abbiamo ottenuto questo successo con grande intelligenza. I cambi hanno fatto come spesso succede la differenza, le ragazze che sono subentrate a gara in corso sono entrate col piglio giusto e hanno cambiato la partita“, ha esordito.

Si esce a testa alta da questo match e si pensa subito ai prossimi impegni: “Da domani prepareremo al meglio la sfida contro il Wolfsburg di giovedì, un playoff di Women’s Champions League può valere concettualmente una stagione“.

Juventus Women, le parole di Carbonell

Tra le protagoniste di questa vittoria contro il Como Women c’è sicuramente Estela Carbonell. La spagnola sta diventando sempre più centrale nel progetto della Juventus e decisiva nei momenti giusti.

Dopo il secondo gol stagionale, ha commentato: “Sono molto felice per la vittoria e per la prestazione che abbiamo fatto. Ottenere tre punti oggi è stato molto importante, ci dà la giusta motivazione per affrontare nel migliore dei modi questa settimana in avvicinamento alla partita di Women’s Champions League di giovedì sul campo del Wolfsburg“.