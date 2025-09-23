Women in B&W – Dalle notti di Champions all’Allianz Stadium alla Serie A a Biella: il calendario completo della Juventus Women

Ecco tutti gli impegni stagionali della Juventus Women in Serie A e Champions League.

Il countdown è già iniziato. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione della Serie A Femminile. La Juventus, campionessa in carica, cercherà di difendere il titolo anche quest’anno.

Le bianconere partiranno subito con la sfida contro il Sassuolo in trasferta. L’appuntamento è fissato a sabato 4 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio “Enzo Ricci“. Il weekend successivo, più precisamente sabato 11 ottobre, sarà il momento di tornare a casa. Le ragazze di Massimiliano Canzi affronteranno il Como dell’ex compagna di squadra Alisha Lehmann.

Gli impegni per la Juventus Women però non finiscono qua. Oltre a campionato, Serie A Women’s Cup e Coppa Italia, tornano anche le notti di Champions League. L’Allianz Stadium ospiterà la prima e l’ultima sfida di questa League Phase, rispettivamente contro Benfica e Manchester United. Il match contro il Lione invece si giocherà allo Stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella.

Ma andiamo a scoprire il calendario completo con gli impegni della Juventus Women in Serie A e in Champions League. E non perdetevi Women in Black & White, il nuovo format di gianlucadimarzio.com sulle bianconere.

La ripartenza

La ripartenza si sa, è sempre la parte più difficile. Una volta rotto il ghiaccio iniziale poi diventa tutto più semplice. La strategia migliore? Ripartire dalle certezze. E in questa Juventus ne abbiamo più di una. Partiamo con la numero 10, Cristiana Girelli, che proprio nelle scorse ore si è classificata al 16 posto nella classifica del Pallone d’Oro. Insieme alla leader indiscussa però non può mancare il Capitano. Dopo l’addio di Sara Gama, Martina Rosucci ha raccolto la grande eredità. Chi se non lei che conosce e onora la maglia bianconera dal 2017.

Ma non basta. L’altro pezzo per completare il puzzle sono le novità. Durante la sessione di calciomercato estivo infatti la Juve ha accolto diversi nuovi volti. Uno tra questi è Lia Wälti, giocatrice di carattere internazionale fresca di vittoria della Champions League nella passata stagione con la maglia dell’Arsenal. Per non dimenticare l’arrivo di Michela Cambiaghi dall’Inter. L’attaccante classe ‘96, cresciuta con l’esempio in casa del papà Alberto che è stato calciatore negli anni ‘80, è ormai un’esperta in Serie A avendo totalizzato oltre 200 presenze. Ma questi sono solo alcuni dei nomi che andremo a conoscere nel corso di questa nuova stagione.

Il calendario delle bianconere in Serie A

Sassuolo- Juventus (andata 4 ottobre 2025 – ritorno 31 gennaio – 1 febbraio 2026)

(andata 4 ottobre 2025 – ritorno 31 gennaio – 1 febbraio 2026) Juventus -Como Women (andata 11 ottobre 2025 – ritorno 7-8 febbraio 2026)

-Como Women (andata 11 ottobre 2025 – ritorno 7-8 febbraio 2026) Lazio Women- Juventus (andata 18-19 ottobre 2025 -ritorno 14-15 febbraio 2026)

(andata 18-19 ottobre 2025 -ritorno 14-15 febbraio 2026) Juventus -Ternana Women (andata 1-2 novembre 2025 – ritorno 21-22 febbraio 2026)

-Ternana Women (andata 1-2 novembre 2025 – ritorno 21-22 febbraio 2026) Milan- Juventus (andata 8-9 novembre 2025 – ritorno 14-15 marzo 2026)

(andata 8-9 novembre 2025 – ritorno 14-15 marzo 2026) Juventus -Genoa Women (andata 15-16 novembre 2025 – ritorno 21-22 marzo 2026)

-Genoa Women (andata 15-16 novembre 2025 – ritorno 21-22 marzo 2026) Juventus -Fiorentina (andata 22-23 novembre 2025 – ritorno 3-4 aprile 2026)

-Fiorentina (andata 22-23 novembre 2025 – ritorno 3-4 aprile 2026) Roma- Juventus (andata 6-7 dicembre 2025 – ritorno 25-26 aprile 2026 )

(andata 6-7 dicembre 2025 – ritorno 25-26 aprile 2026 ) Juventus -Napoli Women (andata 13-14 dicembre 2025 – ritorno 2-3 maggio 2026)

-Napoli Women (andata 13-14 dicembre 2025 – ritorno 2-3 maggio 2026) Inter- Juventus (andata 17-18 gennaio 2026 – ritorno 9-10 maggio 2026)

(andata 17-18 gennaio 2026 – ritorno 9-10 maggio 2026) Juventus-Parma (andata 24-25 gennaio 2026 – ritorno 16-17 maggio 2026)

Il calendario della Juventus in Uefa Women’s Champions League

Juventus -Benfica: martedì 7 ottobre 2025, ore 18:45

-Benfica: martedì 7 ottobre 2025, ore 18:45 Bayern Monaco- Juventus : giovedì 16 ottobre 2025, ore 21.00

: giovedì 16 ottobre 2025, ore 21.00 Atletico Madrid- Juventus : mercoledì 12 novembre 2025, ore 21.00

: mercoledì 12 novembre 2025, ore 21.00 Juventus -Lione: mercoledì 19 novembre 2025, ore 18.45

-Lione: mercoledì 19 novembre 2025, ore 18.45 St. Polten- Juventus : martedì 9 dicembre 2025, ore 18.45

: martedì 9 dicembre 2025, ore 18.45 Juventus-Manchester United: mercoledì 17 dicembre 2025, ore 21.00