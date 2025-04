Le parole del Women Football Director della Juventus Women Stefano Braghin sullo scudetto vinto e i festeggiamenti all’Allianz Stadium.

La Juventus Women ha vinto il suo sesto scudetto. Dopo due anni, nei quali il trofeo era stato alzato dalla Roma, la squadra di Canzi è tornata a festeggiare.

Con 3 giornate di anticipo dal termine della fase playoff e dopo il 2-0 al Milan, le bianconere hanno avuto la certezza aritmetica della vittoria del campionato. Una grande soddisfazione per la società, che è stata ripagata della scelta di puntare su Massimiliano Canzi nell’estate scorsa.

Un trionfo che ora sarà celebrato sotto tutti i punti di vista: la sfida contro l’Inter si terrà infatti all’Allianz Stadium il 10 maggio.

Ne ha parlato proprio il Women Football Director della Juventus Women, Stefano Braghin in un’intervista a Juventus.com

Braghin: “La gara all’Allianz Stadium sarà speciale”

Braghin ha commentato così la soddisfazione di giocare il 10 maggio contro l’Inter: “La gara all’Allianz sarà un momento speciale, non solo per la Juventus ma per tutto il movimento femminile. Si apre uno degli stadi più belli d’Europa al calcio femminile. È la dimostrazione concreta di quanto questo club creda nel nostro progetto. E sarà anche l’occasione per celebrare lo Scudetto, contro un avversario importante come l’Inter. A loro vanno i miei complimenti: sono ambiziosi e hanno dimostrato tutto il loro valore. Complimenti anche alla Roma, che sarà come sempre un avversario molto impegnativo, anche nella finale di Coppa Italia a Como”.

Infine sulla Coppa Italia, trofeo che la Juventus femminile si contenderà con la Roma, ha concluso: “La finale di Coppa Italia è una gara secca, e vede affrontarsi due squadre di altissimo livello. La classifica e gli scontri diretti di questa stagione non avranno peso: la Roma è capace di battere chiunque ed è tra le squadre più forti in Europa. Saranno molto motivati e, in questo mese, non dovremo mai perdere di vista l’obiettivo sportivo e competitivo”.

Braghin: “Canzi l’uomo perfetto, ha risposto sul campo”

Stefano Braghin, Women Football Director della Juventus Women, ha commentato così il successo delle bianconere: “C’è appagamento e grande soddisfazione quando si taglia un traguardo così significativo; il momento della vittoria dura pochi secondi, ma rappresenta il culmine di un percorso lungo mesi, fatto di lavoro e di tanti elementi da far combaciare. È un traguardo conquistato tutti insieme, che ancora una volta voglio condividere con lo staff, sia il gruppo tecnico che i miei collaboratori: Massimiliano Mazzetta, Matilde Malatesta, Sergio Vignoni e Raffaella Masciadri. Il nostro, nel tempo, è stato un viaggio meraviglioso, non privo di ostacoli: siamo arrivati secondi due volte, e sappiamo bene che qui non è ammesso sbagliare. Per molte realtà arrivare secondi è un grande risultato, ma per noi no. Sono quindi felice per le ragazze, che hanno saputo lottare e soffrire in silenzio. Adesso si guarda avanti”.

Sulla chiave per vincere lo scudetto ha aggiunto: “Per vincere un campionato serve una chimica speciale. Un’alchimia che non si compra, ma si costruisce ogni giorno con impegno. È da lì che comincia un lavoro dove ciascuno deve contribuire a far funzionare le connessioni all’interno del club. Abbiamo portato avanti questo progetto in 40 persone, tutte diverse tra loro, unite da un unico obiettivo: vincere”. Sull’allenatore ha proseguito: “Era la figura perfetta perché rappresentava una serie di qualità che in quel momento ritenevo fondamentali. Un approccio pratico e concreto, ma con un bagaglio di competenze enorme. Ha passato 10 anni in Serie A maschile come assistente allenatore. Aveva tutto. Non lo conoscevo a fondo, ma appena l’ho incontrato ho capito che era la scelta giusta. All’inizio mi è dispiaciuto, perché la sua scarsa notorietà ha generato qualche ironia che non meritava. Come sempre, ha saputo rispondere sul campo”.