Women in B&W – Bonansea, l’emozione di un nuovo rinnovo alla Juventus

Imprevedibilità, nostalgia e juventinità: il rinnovo di Bonansea profuma di Casa.

Sentirsi parte di qualcosa di grande. Parte di una squadra che ormai è diventata Casa. Passano gli anni ma l’emozione rimane la stessa del primo giorno. Dopo otto stagioni il sogno di Barbara Bonansea alla Juventus continua. Le bianconere hanno infatti annunciato il suo rinnovo fino al 2027.

Da quel lontano 2017 ne è passato di tempo, sono cambiati allenatori, compagne ma una delle poche certezze è stata proprio la numero 11. Nel mezzo la vittoria di 6 campionati italiani, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e la più recente Serie A Women’s Cup nell’attuale stagione. Il tutto coronato da oltre 220 presenze diventando così la terza calciatrice che ha vestito più volte la maglia della Juventus (dietro Caruso e Boattin).

Pressing alto, dribbling e tiro in porta. Uno schema che si ripete spesso con la classe ‘91 che a volte diventa anche più decisiva quando si mette a disposizione delle compagne. Palla al centro e si riparte per segnare: aspetto che caratterizza le bianconere, ma non solo. Subito viene anche in mente infatti il modello di gioco usato dalle squadre di Andrea Trinchieri. L’allenatore di pallacanestro è stato proprio ospite a Vinovo nell’ultimo allenamento.

Ma torniamo al fotogramma dell’ultima partita di campionato con la Ternana: corsa sulla fascia e cross al centro. Bonansea mette in area una palla perfetta per Michela Cambiaghi che sigla un altro gol. Con la doppietta personale della 36 le bianconere portano a casa i tre punti. E ancora una volta Bonansea ci mette il suo tocco. “Giocatrici imprevedibili? Più di Barbara non ce ne sono in Italia. Lei di solito crea sempre tanto”, aveva dichiarato Canzi qualche settimana fa elogiando la sua numero 11.

Un salto indietro

Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Tre squadre hanno caratterizzato la carriera di Barbara Bonansea e due di queste sono proprio a Torino: prima sponda granata e poi bianconera. Nel mezzo la parentesi a Brescia dove ha condiviso lo spogliatoio con alcune delle attuali compagne di squadra, come Cristiana Girelli e Martina Rosucci. Poi nel 2017 il ritorno a Torino e l’inizio di un lungo percorso.

Partita dopo partita è diventata un simbolo per i tifosi e ha preso sempre maggiore familiarità con la squadra. Solo una cosa avrebbe voluto migliorare, come ha raccontato ai microfoni della Juventus dopo il rinnovo. “Se dovessi dare un consiglio alla Barbara che è arrivata qui otto anni fa, le direi di assaporare un po’ di più tutto ciò che le succederà. Probabilmente mi sarebbe piaciuto godermi maggiormente tutto quello che ho vissuto – e ho vissuto tantissimo – qui”.

Casa

Poi ripensando a tutto quello che è successo in questi anni viene rapita da un forte sentimento: “Ti senti parte di qualcosa di grande, mi sento cresciuta insieme alla Juventus, assieme alle compagne che sono qui come me dal primo giorno e a tutte quelle che ho conosciuto in questi anni. Tutti mi hanno dato qualcosa e io spero di aver dato del mio a loro. Non c’è un posto migliore di questo che ti insegna così tanto a crederci sempre, che ti trasmette questa mentalità di andare al massimo fino a che non è realmente finita”.

Tra la nostalgia del passato e la voglia di scoprire il futuro c’è un’unica costante: Casa non è un posto fisico, ma è dove puoi essere te stesso e sentirti al sicuro. La Juventus per Barbara è Casa e lo sarà ancora per molto tempo (almeno fino al 2027).