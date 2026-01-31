Women in B&W – Dai college al titolo di miglior centrocampista del 2025 per la SEC: chi è Ally Perry

La Juventus Women pesca ancora dai college americani: ecco chi è la nuova centrocampista bianconera Ally Perry.

Dall’American Dream si passa al sogno europeo. Cambiano caratteristiche di gioco, ritmi e intensità, ma questo non spaventa Ally Perry, nuova centrocampista della Juventus Women.

“Mi sento decisamente fuori dalla mia ‘comfort zone’, ma è proprio così che so che riuscirò a fare dei passi in avanti”, aveva dichiarato appena arrivata in bianconero.

La Juventus Women in questo mercato invernale ha pescato ancora dai college americani per creare un club sempre più internazionale. Un rinforzo di grande talento, che nel 2025 ha anche ottenuto il riconoscimento di centrocampista dell’anno dalla Southeastern Conference.

La classe 2003 si è subito messa a disposizione di Canzi che l’ha fatta esordire nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Un ultimo quarto d’ora di gioco molto intenso che poi ha portato le bianconere alla vittoria e al passaggio del turno.

Diventar grandi

Ally inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Solar Soccer Club, il calcio è diventato sempre più fondamentale nella sua vita non solo personale ma soprattutto scolastica. Con il passare del tempo ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello giovanile ma anche il titolo di MVP del campionato nazionale 2017. Senza dimenticare che è stata selezionata per partecipare al campo regionale ID della squadra nazionale giovanile degli Stati Uniti.

Il vero salto di qualità però è stato durante gli anni universitari a Mississippi State ottenendo un ruolo da titolare nelle Bulldogs. I dati del 2024 confermano la sua importanza: sempre in campo dall’inizio alla fine della stagione. E poi una delle decisioni più importanti della sua vita le si presenta davanti. Una scelta che solo le persone coraggiose e soprattutto ambiziose farebbero.

Una scelta importante

E così decide di lasciare tutto e trasferirsi dall’altra parte del mondo. L’Europa la stava aspettando, più precisamente Torino. Perry ha risposto subito presente ed è pronta a mostrare le sue qualità: “Mi piace il calcio di qualità in mezzo al campo, costruire il gioco partendo dal centrocampo cercando di essere il più rapida possibile, sia con la palla sia senza”, ha spiegato.

Tutte caratteristiche che piacciono a Canzi e che potrebbero rivelarsi un’arma vincente in più occasioni, visto il fitto programma di impegni delle bianconere. La favola italiana di Perry è appena iniziata e avrà tempo per guadagnarsi un posto titolare e compiere il suo ‘European Dream’.