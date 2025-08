Juventus, Timothy Weah vicinissimo all’Olympique Marsiglia: la situazione

Timothy Weah è vicinissimo all’Olympique Marsiglia. La trattativa tra la Juventus e i francesi è molto ben avviata

Timothy Weah potrebbe lasciare a breve la Juventus. Come riportato da Francesco Cosatti a Sky Sport, il giocatore è vicinissimo all’Olympique Marsiglia. La trattativa tra i bianconeri e i francesi è ben avviata e Weah, che si trova in ritiro in Germania, potrebbe salutare presto Igor Tudor.

Il classe 2000 è arrivato alla Juventus nel luglio del 2023. In 2 stagioni, il figlio d’arte ha totalizzato 78 presenze, 7 gol e 7 assist.