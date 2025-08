Juventus, Weah ha lasciato il ritiro: lo attende l’OM

Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus: direzione Olympique Marsiglia

Dopo aver trovato l’intesa per il trasferimento all’Olympique Marsiglia, si avvicina sempre più il prossimo step della carriera di Timothy Weah.

Il classe 2000, infatti, ha già lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 5 agosto 2025.

Il calciatore, 25 anni, era arrivato a Torino nell’estate 2023 per circa 12 milioni dal Lille ed era regolarmente partito con la squadra per la Germania. Adesso invece, dopo aver salutato i compagni, è pronto al trasferimento in Francia.

Come raccontato, l’operazione tra i francesi e la Juve è quella del prestito a un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14. In più, nell’accordo sono previsti quattro milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita di Timothy Weah.