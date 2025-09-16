Juventus, Yildiz: “Io come Del Piero? Il suo gol più difficile”

Le parole del numero 9 della Juventus, Vlahovic, dopo il pareggio per 4-4 contro il Borussia Dortmund

Partita pazza tra Juventus e Borussia Dortmund. Un risultato impronosticabile fino all’ultimo, con i bianconeri che si trovavano in svantaggio per 4-2 al 93′ e alla fine sono riusciti a strappare un pareggio per 4-4.

Sugli scudi Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che ha trascinato i suoi con 2 gol e 1 assist dopo essere entrato in campo dalla panchina al 59′.

Intervenuto ai microfoni di SkySport al termine del match, il serbo si è lasciato andare riflettendo sulla sua prestazione e sul periodo difficile attraversato.

“Credo che tutto arrivi con l’esperienza. Siamo una squadra giovane però dobbiamo giocare meglio e iniziare a leggere le partire e chiuderle. Non possiamo prendere gol dopo gol e dove segnare ancora. L’importante è non aver perso, impariamo e va bene così“.

Juventus, Vlahovic: “Titolarità? Cercherò di mettere il mister in difficoltà”

Vlahovic poi ha continuato: “Partire dalla panchina? Sta al mister scegliere. Io mi alleno al massimo tutti i giorni e faccio ciò che mi chiede. Cambia poco partire titolare o entrare dopo. Non so cosa è meglio, io ho sempre giocato titolare e penso di aver fatto abbastanza gol. In questa situazione il mister cambia tanto, con 5 cambi è tutto diverso e non ci sono titolari e panchinari. Non ci penso, provo a essere concentrato sempre e dare una mano. A tutti piace giocare ma rispetto le scelte e cercherò di mettere il mister in difficoltà“.

E ancora. “Polemiche? Nessuna rabbia però non è stato un periodo facile. Tante cose son state dette, il 99% non erano vicine alla realtà. È normale che disturbino, io ho trovato un po’ di forza. Io non sono mai contento, oggi ho fatto 2 gol e 1 assist, ma volevo fare di più. Gioco in una squadra meravigliosa, in uno dei club migliori di sempre“.

Infine, il numero 9 della Juventus ha concluso: “Quando un attaccante non fa gol è normale essere criticati. Quando ero più giovane mi turbavo un po’ di più. Credo di avere ancora tantissimi margini di miglioramento e spero di farlo impegnandomi più di tutti tutti i giorni“.

Juventus, Yildiz: “Sono felice della squadra. Gol? Istintivo”

Anche Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di SkySport. In particolare, è stata discussa la similitudine tra il suo gol e quello di Del Piero in bianconero del 13 settembre 1995, sempre contro il BVB. “Gol di Alex? No, non l’ho mai visto. Penso che è stato migliore del mio“.

Una conclusione da fuori area che non ha lasciato scampo a Kobel e si è insaccata sotto il sette. “Il gol? È stato istintivo, quando è arrivata la palla ho visto che c’era lo spazio e la palla in slow motion è entrata. Abbiamo iniziato bene la stagione, sono felice per la squadra, già dal Mondiale per club ci siamo trovati molto bene“.