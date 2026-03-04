Juventus, Vlahovic parzialmente in gruppo: le ultime

Dusan Vlahovic ha svolto parte dell’allenamento in gruppo: possibile la convocazione per Juventus-Pisa

Dusan Vlahovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Parallelamente agli incontri per il rinnovo, infatti, l’attaccante ha proseguito gli allenamenti per ritornare in campo il prima possibile.

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo, il centravanti serbo ha svolto parte dell’allenamento in gruppo.

Vlahovic potrebbe dunque essere convocato già per Juventus-Pisa. Sarà difficile vederlo subito dal 1′, ma Spalletti potrebbe contare comunque su un ulteriore attaccante, visti anche i problemi di gol che hanno avuto fino a ora David e Openda.

Ricordiamo infatti che prima dell’infortunio contro il Cagliari, il titolare dell’attacco bianconero era proprio il centravanti serbo.