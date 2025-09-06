Juventus, Vlahovic gioca e segna (ancora) anche con la Serbia

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, a segno anche con la Serbia dopo le ultime reti in bianconero: il dato

Dusan Vlahovic ha segnato lo 0-1 della sua Serbia contro la Lettonia nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Un fatto che potrebbe non essere di per sè notizia. Ma che lo diventa considerando che l’attaccante della Juventus ha segnato 3 gol nelle prime 3 uscite stagionali.

Dato che diventa ancora più corposo considerate anche le 2 reti nelle 3 amichevoli prestagionali dei bianconeri (contro Reggiana e Atalanta) e che si consolida osservando anche i 2 gol nelle 4 gare (di cui 1 interamente in panchina contro il Real Madrid) al Mondiale per Club contro WAC e City.

Insomma, nonostante il poco minutaggio collezioanto, i riflettori possono dunque tornare a puntare e illuminare l’attaccante ex Fiorentina, che sembra essere tornato stabilmente a trovare la via del gol.

Vlahovic continua a segnare con Juventus e Serbia

Dopo le tanti voci di mercato che lo hanno riguardato per tutta l’estate, il dg della Juventus Damien Jacques Comolli aveva affermato la permanenza di Vlahovic in bianconero per tutta la corrente stagione (2025-2026).

Da lì (e anche prima), Vlahovic non ha più smesso di segnare. Il serbo è infatti dopo due giornate il capocannoniere della Serie A insieme a Thuram dell’Inter grazie alle 2 reti segnate contro Genoa e Parma alle prime due uscite, nonostante i soli 38 minuti in campo. Parlando sempre di statistiche, sono 1 gol ogni 19 minuti. Se le premese sono queste, i bianconeri potrebbero vederne delle belle.