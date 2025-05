Juventus, Vlahovic di nuovo in gruppo. Differenziato per Koopmeiners

Le ultime novità dall’allenamento della Juventus in vista della Lazio: Vlahovic di nuovo in gruppo, differenziato per Koopmeiners.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna la Juventus si prepara a sfidare la Lazio, big match di Serie A in programma sabato 10 maggio alle 18:00.

Per la squadra di Tudor vincere sarà fondamentale visto che i bianconeri sono in piena lotta Champions.

La Juventus è infatti quarta in classifica con 63 punti, tanti quanti Lazio e Roma. Conquistare i tre punti contro i biancocelesti sarebbe quindi importantissimo.

In vista della partita la Juventus è scesa in campo per il consueto allenamento e dalla Continassa arrivano buone e cattive notizie per Igor Tudor.

Juventus, le ultime novità dall’allenamento

Come da programma Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo. Il recupero dell’attaccante serbo procede quindi bene e il classe 2000 è quindi da considerarsi a disposizione per la trasferta di sabato.

Resta invece in dubbio Koopmeiners, che anche oggi ha svolto lavoro differenziato.