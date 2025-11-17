Juventus, l’esito degli esami Vlahovic: lieve affaticamento muscolare

Dusan Vlahovic ha svolto alcuni esami al J Medical dopo il sovraccarico all’adduttore accusato in Nazionale: per lui un lieve affaticamento

La Juventus monitora con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo ha svolto alcuni esami al J Medical dopo il sovraccarico all’adduttore accusato in Nazionale.

Dopo aver giocato contro l’Inghilterra, dunque, ha riposato nel match tra Serbia e Lettonia, ed è rientrato a Torino per sottoporsi ai test medici.

Il club bianconero valuterà le condizioni del suo attaccante, in vista del prossimo impegno in campionato: la Juventus affronterà la Fiorentina, ex squadra dello stesso Vlahovic, che punta a recuperare completamente dal sovraccarico e tornare a pieno regime.

Juventus, le ultime sulle condizioni di Vlahovic

Come riportato da Sky Sport, gli esami a cui si è sottoposto Vlahovic non hanno evidenziato nulla di preoccupante, se non un lieve affaticamento.

Proprio per questo, l’attaccante potrebbe esserci con la Fiorentina: Spalletti valuterà se farlo partire dall’inizio o a partita in corso, anche in vista dell’impegno di Champions League con il Bodø/Glimt.