Dusan Vlahovic è stato costretto al cambio dopo un tiro contro il Cagliari: al suo posto entra Jonathan David

Brutte notizie per Luciano Spalletti.

Dusan Vlahovic si è infortunato durante la partita contro il Cagliari e l’allenatore della Juventus è stato costretto al cambio.

Il serbo ha accusato dolore dopo aver calciato in porta al 29′, e dopo la smorfia di dolore ha subito chiesto la sostituzione. Si tratta di un problema muscolare all’adduttore sinistro.

L’attaccante è uscito in lacrime e zoppicando. Al suo posto è entrato Jonathan David. Esami per il serbo nelle prossime ore.