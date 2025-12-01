L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic è al J|Medical per svolgere gli esami dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari: il racconto

Nella vittoria arrivata contro il Cagliari per 2-1, c’è stata anche una cattiva notizia per la Juventus: l’infortunio di Dusan Vlahovic.

L’attaccante, dopo una conclusione verso la porta alla mezz’ora del primo tempo, ha sentito una forte fitta all’adduttore sinistro. Luciano Spalletti aveva poi chiarito nel post partita parlando di uno stiramento per il serbo.

Il giocatore si è recato nella mattina di lunedì 1 dicembre al J|Medical di Torino per svolgere gli esami di rito, arrivando verso le 11 circa e uscendo dopo circa 50 minuti.

La sensazione è che il giocatore salterà almeno le gare di Coppa Italia contro l’Udinese e il big match di campionato contro il Napoli, oltre alla Champions. Ma sono attese ulteriori novità dal club nelle prossime ore.

Juventus, infortunio per Vlahovic: l’arrivo al J|Medical

Non è ancora chiaro per quanto, ma la Juventus dovrà fare a meno del proprio numero nove in vista degli imminenti impegni di Coppa Italia, campionato e Champions League. Dusan Vlahovic dovrà restare fermo ai box dopo l’infortunio muscolare rimediato nel corso della gara vinta contro il Cagliari dai bianconeri.

