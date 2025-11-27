Le condizioni di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, in vista della prossima gara di campionato contro il Cagliari

Nella trasferta di Champions League in Norvegia vinta dalla Juventus, hanno trovato ampio spazio Luis Openda e Jonathan David, entrambi a segno.

Una scelta non solo tecnica quella di Luciano Spalletti, ma dovuta anche alle condizioni di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, reduce da un affatticamente agli adduttori nell’ultima pausa nazionali ma comunque titolare a Firenze, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti nella trasferta contro il Bodø/Glimt per precauzione, in modo da recuperarlo per i prossimi impegni tra cui quello in campionato.

Il giocatore bianconero sta infatti bene e non dovrebbe essere in dubbio per la gara di sabato 29 novembre contro il Cagliari. Da capire però chi guiderà l’attacco della Juventus, con Spalletti che ha diverse scelte dopo le prove offerte dai suoi giocatori.