Juventus: Vlahovic si allena in gruppo, lavoro a parte per Gatti
Le ultime dall’allenamento della Juventus: Vlahovic è regolarmente in gruppo, mentre Gatti si è allenato a parte ma tornerà con la squadra
Prosegue il lavoro della Juventus verso la sfida con il Cagliari. I bianconeri, reduci dalla vittoria in trasferta con il Bodø/Glimt, sono scesi in campo per preparare la gara con i rossoblù.
Dusan Vlahovic, rimasto in panchina per novanta minuti in Norvegia, si è allenato regolarmente in gruppo.
È proseguito il lavoro a parte, invece, per Federico Gatti: il difensore non era partito per la gara di Champions League a causa di una sindrome influenzale, ma dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra da domani, 28 novembre.
Proprio per questo, difensore bianconero va verso la convocazione per la partita contro il Cagliari, in programma sabato 29 novembre.