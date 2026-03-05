Juventus, Vlahovic ancora parzialmente in gruppo: le ultime verso il Pisa

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Dusan Vlahovic in vista di Juventus-Pisa

Vlahovic sì o Vlahovic no contro il Pisa? È questa la domanda che tutti continuano a farsi alla Continassa in questi giorni che precedono la sfida tra Juventus e Pisa.

Sabato sera i bianconeri ospiteranno la squadra di Hiljemark allo Stadium, e non è ancora chiaro se Luciano Spalletti potrà contare sull’attaccante serbo, assente da poco più di tre mesi a causa di un infortunio agli adduttori.

In settimana l’ex Fiorentina è tornato ad allenarsi con il pallone insieme ai compagni, ma non rientrando a pieno regime: anche oggi, giovedì 5 marzo, il classe 2000 ha infatti lavorato parzialmente in gruppo.

Questo dunque significa che servirà ancora qualche giorno per poterlo riavere completamente a disposizione, e che al momento prevale il “no” sul “sì” a proposito della sua convocazione per la sfida di sabato sera.

Dusan Vlahovic (IMAGO)

Juventus, le ultime su Vlahovic

