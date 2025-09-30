Juventus, i convocati per il Villarreal: out Bremer e Thuram
I convocati di Igor Tudor per la partita tra Villarreal e Juentus: assenti Khephren Thuram e Gleison Bremer.
Dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta, è già tempo di Champions League per la Juventus: la squadra di Igor Tudor affronta il Villarreal per la seconda giornata di League Phase.
Il centrocampista e il difensore non ci saranno per alcune noie fisiche, soprattutto in vista della partita contro il Milan di domenica.
I bianconeri dovranno cercare di conquistare i 3 punti in un campo ostico, dopo il rocambolesco 4-4 nella gara inaugurale di UCL contro il Borussia Dortmund.
Di seguito i convocati di Igor Tudor per la partita.
I convocati della Juventus per il Villarreal
Igor Tudor perde Khephren Thuram e Gleison Bremer per la partita contro il Villarreal. Ritrovato, invece, Conceiçao.
PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
DIFENSORI: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, McKennie
ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Openda, David
Fischio d’inizio previsto per le 21:00 di mercoledì 1 ottobre all’Estadio de la Ceramica.