Juventus, i convocati per il Villarreal: out Bremer e Thuram

Redazione 30 Settembre 2025
Gleison Bremer e Khephren Thuram (IMAGO)
I convocati di Igor Tudor per la partita tra Villarreal e Juentus: assenti Khephren Thuram e Gleison Bremer.

Dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta, è già tempo di Champions League per la Juventus: la squadra di Igor Tudor affronta il Villarreal per la seconda giornata di League Phase.

Il centrocampista e il difensore non ci saranno per alcune noie fisiche, soprattutto in vista della partita contro il Milan di domenica.

I bianconeri dovranno cercare di conquistare i 3 punti in un campo ostico, dopo il rocambolesco 4-4 nella gara inaugurale di UCL contro il Borussia Dortmund.

Di seguito i convocati di Igor Tudor per la partita.

I convocati della Juventus per il Villarreal

Igor Tudor perde Khephren Thuram e Gleison Bremer per la partita contro il Villarreal. Ritrovato, invece, Conceiçao.

PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
DIFENSORI: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal
CENTROCAMPISTI: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, McKennie
ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Openda, David

Igor Tudor, allenatore Juventus

Fischio d’inizio previsto per le 21:00 di mercoledì 1 ottobre all’Estadio de la Ceramica.