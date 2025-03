Juventus-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Verona, le scelte di Thiago Motta e Paolo Zanetti per il Monday Night match di Serie A.

La Juventus ospiterà l’Hellas Verona lunedì 3 marzo 2025 all’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle 20:45.

La squadra di Thiago Motta, attualmente quarta in Serie A con 49 punti, cerca un pronto riscatto dopo l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. In campionato, i bianconeri attraversano un buon momento e puntano alla quinta vittoria consecutiva.

Il Verona, guidato da Paolo Zanetti, occupa il quattordicesimo posto con 26 punti ed è reduce da un successo per 1-0 contro la Fiorentina, il secondo nelle ultime quattro gare.

Thiago Motta potrebbe apportare alcune modifiche alla formazione, cercando risposte importanti dai suoi giocatori. Alcuni elementi pagheranno la prova opaca contro l’Empoli. Out Francisco Conceição per infortunio, mentre restano indisponibili Savona e Renato Veiga.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Verona

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

A disposizione: Perini, Pinsoglio, Koopmeiners, Vlahovic, Kalulu, Rouhi, Mbangula

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Faraoni, Niasse, Duda, Tchatchoua; Livramento, Suslov; Sarr. All.: Bertolini

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Bradaric, Okou, Slotsager, Kastanos, Bernede, Ajayi, Cisse, Ghilardi

Dove vedere Juventus-Verona in tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Verona, in programma lunedì 3 marzo 2025 alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su DAZN e sul canale DAZN 1 (214 di Sky). Il match sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Per lo streaming, sarà possibile seguirlo su DAZN, Sky Go e NOW.