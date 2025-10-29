Le formazioni ufficiali per il match tra Juventus e Udinese, valido per la nona giornata di Serie A: le scelte dei due allenatori

In pieno periodo di cambiamenti, la Juventus scenderà in campo contro l’Udinese per la nona giornata di Serie A.

E lo farà con in panchina Massimo Brambilla della Next Gen, che ha preso il posto dell’esonerato Tudor in attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Luciano Spalletti.

Squadre – entrambe a 12 punti in classifica – che andranno alla ricerca del successo, che varrebbe il sorpasso l’una sull’altra.

Intanto, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match di mercoledì 29 ottobre alle 18:30 dall’Allianz Stadium di Torino.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3‑4‑1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. All. Brambilla.

A disposizione: Perin, Mangiapoco, Conceiçao, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Pedro Felipe

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

A disposizione: Sava, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Juventus e Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 all’Allianz Stadium, sarà visibile in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sempre su Dazn.