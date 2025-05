Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A

Juventus e Udinese sono pronte a scendere in campo per la loro 37esima giornata di Serie A.

Il campionato è agli sgoccioli, e gli uomini di Tudor stanno ancora cercando di chiudere quanto prima il discorso Champions League.

Runjaic e i suoi invece si trovano al 12° posto, ma hanno ancora la possibilità – in caso di non vittoria del Como e del Torino – di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica.

Di seguito, le scelte dei due allenatori per il match di Serie A.

Come arrivano le due squadre

I bianconeri di Tudor hanno collezionato 8 punti nelle ultime 5 di Serie A, e occupano attualmente il 4° posto in classifica. La Champions League non è ancora cosa certa, visto che ci sono diverse squadre racchiuse in pochissimi punti. A pari punti con Vlahovic e compagni c’è infatti la Lazio appena sotto in classifica, mentre sono poco distanti Roma (63), Bologna (62) e Milan.

L’Udinese invece vorrà cercare di chiudere il campionato nel migliore dei modi, specie dopo le 4 sconfitte nelle ultime 6 rimediate rispettivamente contro Genoa, Milan, Torino e la più recente con il Monza. L’obiettivo decimo posto resta ancora raggiungibile, ma solo in caso di non vittoria da parte di Como (decimo) e Torino (undicesimo).

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Adzic, Weah, Douglas Luiz, Turicchia, Rouhi, Gil Puche, Mbangula

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Giannetti, Zemura, Modesto, Pizarro