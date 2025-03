Juventus, Tudor rilancia Vlahovic? Le parole quando allenava il Verona

Igor Tudor sarà il nuovo allenatore della Juventus: l’ex Lazio ritrova Vlahovic dopo averlo apprezzato ai tempi del Verona

Adesso è solo questione di tempo: la Juventus ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. L’ex Lazio e Marsiglia subentra a Thiago Motta, ed è atteso a Torino già in serata.

Tudor ritrova la Juventus per la terza volta in carriera, dopo la prima da giocatore e la seconda da vice allenatore con Pirlo. L’allenatore guiderà i bianconeri per le ultime gare di campionato, con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla Champions League, lasciando alla dirigenza la possibilità di decidere per il futuro.

L’esperienza del nuovo allenatore bianconero comincerà contro il Genoa, e Tudor avrà a disposizione anche Dusan Vlahovic, attaccante molto apprezzato già da diverso tempo.

Già quando allenava l’Hellas Verona, infatti, l’ex Lazio lo aveva definito come uno degli attaccanti più forti della Serie A, preferendolo anche a Victor Osimhen. Adesso Tudor potrà contare anche su di lui nella sua nuova esperienza, e potrebbe rilanciarlo dopo una stagione fin qui complicata.

Le parole di Tudor su Vlahovic

Durante una conferenza stampa da allenatore del Verona, Tudor parlò così di Vlahovic: “Per me Osimhen non è l’attaccante più bravo della Serie A. È forte, ma secondo me è più forte Vlahovic“.

Parole di stima importanti per l’attaccante, che quest’anno sta vivendo momenti altalenanti con la Juventus. Tudor potrebbe dunque dare fiducia all’attaccante ex Fiorentina, rimasto in panchina proprio nell’ultima gara con Thiago Motta.

“Bremer è il più forte al mondo”

Tudor non ha nascosto la sua stima verso un altro giocatore bianconero, Gleison Bremer. Nella scorsa stagione, durante il match Lazio-Juventus, l’allenatore aveva parlato a Castellanos riferendosi proprio al difensore brasiliano.

“Di là c’è il difensore che per me è il più forte del mondo. Cosa c’è di più bello che giocare contro il più forte del mondo? Non c’è” aveva detto Tudor. Bremer rimarrà però ancora ai box per l’infortunio al crociato, ma Tudor ha messo in chiaro il suo pensiero su di lui.