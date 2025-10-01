Juventus, Tudor: “I tre difensori tengono in piedi la baracca in tutte le partite”

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, al termine della partita di Champions League contro il Villarreal, terminata 2-2

La Juventus esce con un pareggio dalla trasferta in Spagna contro il Villarreal.

Dopo il match, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Prime Video, cominciando dal gol subito: “Fa parte del gioco. Sono arrabbiato perché non si può prendere un gol su calcio d’angolo così alla fine. Dispiace perché avevamo la partita in mano, si è spinto molto nel secondo tempo. Ci teniamo questo punto qua e andiamo avanti“.

L’allenatore bianconero ha poi commentato: “Solite cose concrete, così si può fare, bisogna essere positivi. Conceiçao ha fatto la differenza, abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ci sta, qua è difficile venire, peccato perché era l’ultimo secondo e c’è rammarico“.

Tudor ha continuato così: “Nel primo tempo troppe cose sbagliate, si è lavorato e si è preparato al meglio con gli spazi a disposizione. Ci sono state difficoltà, qualcuno era stanco, si è fatto male Cabal… troppa frenesia e nervosismo, troppi errori semplici“.

Poi ha parlato della difesa: “Secondo me, i tre difensori stanno facendo meglio di tutti. Siamo una squadra a cui manca un po’ rubare le seconde palle. Quei tre dietro tengono la baracca in tutte le partite. Lloyd e Pierre, Gatti ha fatto una bella gara, anche col gol in rovesciata: non se l’aspettava nessuno“.

Su Gatti ha commentato: “Gatti ha fatto una bella gara, era arrabbiato. Quando prendi un gol all’ultimo c’è sempre arrabbiatura“.

Tudor, infine, ha concluso: “Si costruisce sempre e si lavora sempre, si tira avanti e si fanno scelte: la squadra c’è. Sarebbe bello fare 90 minuti di grande livello ma non è facile, abbiamo anche noi i nostri punti deboli“.