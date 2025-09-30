Le dichiarazioni dell’allenatore del club bianconero alla vigilia della sfida europea

Dopo il rocambolesco pareggio casalingo contro il Borussia Dortmund, la Juventus cerca il primo successo europeo della stagione.

Per la seconda giornata della League Phase di UCL, i bianconeri faranno visita al Villarreal.

Igor Tudor, prima della conferenza stampa, ha presentato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: “So che serve una partita di grande livello. Noi stiamo bene, loro hanno qualità ovunque ma vogliamo fare una grande gara. Bisogna stare sempre attenti, conosciamo le loro capacità. Dobbiamo sfruttare le loro devolezze e non concedere niente”

Ha poi parlato delle condizioni di Thuram: “Non ce la faceva per oggi ma dovrebbe esserci per il Milan.”

Le parole di Igor Tudor in conferenza stampa

L’allenatore della Juve ha continuato poi sulla sua rosa: “Nessuna squadra gioca due tempi allo stesso livello, è impossibile. Noi abbiamo i nostri punti deboli su cui lavorare. La nostra non è una rosa che può dominare contro una squadra come l’Atalanta. I ragazzi stanno bene e sono pronti a fare una partita di alto livello.”

Per poi continuare sull’attacco. “I cambiamenti ci saranno tutto l’anno perchè giocheranno tutti. Dipende dall’avversario, dal momento, da tanti fattori. Per tutti i giocatori la Champions è un terreno ideale, vogliono giocare e sono tutti forti. Sono tutti e tre bravi ragazzi, li devo coccolare, mi piace la loro mentalità, parlo con loro ogni giorno e sono contento di averli. Tutti e tre daranno una grande mano. Yildiz? Sta bene e domani giohcerà.”

Tudor: “Thuram e Bremer possono esserci contro il Milan”

Ha poi commentato le assenze di Thuram e Bremer: “Hanno avuto dei problemi che non gli hanno permesso di allenarsi con regolarità ed essere pronti per domani. Con il Milan dovrebbero esserci.”

Ha poi aggiunto nuovamente sulle rotazioni in attacco: “Ho fatto una lunga chiacchierata con tutti e tre, reagiscono bene. Sono tutti concentrati a dare il massimo e so che lo faranno. Si andrà avanti così fino alla fine.” Ha poi concluso sul Villarreal: “La squadra è forte, in casa rendono anche meglio. Come noi hanno dei punti deboli che dovremmo essere bravi a sfruttare.”