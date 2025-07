Juventus, Tudor: “C’è un po’ di rammarico. Real Madrid? Squadra micidiale”

Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor dopo la gara con il Real Madrid, terminata 1-0 per i Blancos

La Juventus non si qualifica ai quarti di finale del Mondiale per Club. Decisiva la sconfitta contro il Real Madrid di Xabi Alonso per 1-0.

Tra i protagonisti del match c’è Gonzalo Garcia che con il suo gol si è rivelato decisivo per la vittoria finale del match.

Dopo la gara, l’allenatore bianconero Igor Tudor ha parlato della prestazione dei suoi uomini e il futuro imminente.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Juventus, Tudor: “Mondiale bella esperienza. Ora ci riposiamo”

Tudor ha cominciato così: “Oggi c’è un po’ di rammarico e un po’ di contentezza per ciò che hanno dato i ragazzi contro una squadra di questo livello, anche considerando le condizioni dei calciatori”.

L’allenatore ha proseguito. “Ho sostituito Yildiz non per scelta tecnica ma perché in 10 mi avevano chiesto il cambio. Il Real Madrid è una squadra micidiale e di primo livello, abbiamo dato il massimo. Sicuramente questo Mondiale per Club è stato una bella esperienza per i calciatori, adesso riposeranno e dopodiché si riparte”.