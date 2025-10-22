Juventus, Tudor: “C’è rammarico, ma buon approccio. Spogliatoio? Ci mancano dei leader”

Le dichiarazioni di Igor Tudor dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 in Champions League contro il Real Madrid

La Juventus esce a testa alta dal Santiago Bernabeu. Dopo 90′ il risultato dice 1-0 per il Real Madrid di Xabi Alonso, decisivo il gol di Bellingham al 57′.

Continua la scia senza vittorie per la Juventus, iniziata il 16 settembre con il 4-4 contro il Borussia Dortmund. A soli due giorni dalla sconfitta di Como, però, Tudor ha ottenuto la prestazione che aveva chiesto ai suoi giocatori.

Solo 2 punti raccolti su 9 a disposizione nella League Phase di Champions, con una 25ª posizione attuale in classifica. Di seguito le dichiarazioni di Igor Tudor ai microfoni del post partita prima a Prime Video, poi a Sky Sport.

“Cosa mi porto dietro? Il rammarico di non aver portato a casa un punto, l’abbiamo meritato in questo stadio. Contro i mostri che hanno loro in squadra. Meritavamo almeno un gol, i ragazzi sono dispiaciuti, perché c’è stato l’approccio, peccato“.

Juventus, Tudor: “Va data fiducia, la strada è giusta”

E poi ancora, sullo spogliatoio: “Leader? Tutti quanti devono esserlo. Da quel punto di vista siamo un po’ sotto ciò che vorrei. La maglia della Juve pesa, noi dobbiamo crescere da quel punto di vista. Si è costruita una squadra nuova tutta insieme ed è mancato un po’ il peso dei campioni che di solito si trovano in spogliatoio“.

Tudor ha continuato: “Questa squadra ha i suoi punti forti e quelli deboli. Va data fiducia, perché questa strada è quella giusta. Se qualcosa non mi è piaciuto? Ci manca un po’ di tutto, c’era la voglia ma poi tutto diventa più difficile. Ma esco fiducioso, anche se c’è l’arrabbiatura per essere usciti sconfitti“.

“Entrati in campo con la personalità giusta”

Ai microfoni di Sky Sport, poi, l’allenatore della Juventus ha dichiarato: “Ora bisogna prepararsi al meglio per la Lazio. Siamo entrati bene in campo, con la personalità giusta. Poi loro ti mettono alle strette, bisogna saper soffrire“.

E infine, Tudor ha concluso. “È mancata cattiveria su Vinicius? Non so, il calcio è così. Oggi è mancata la precisione. Vlahovic? Dusan ha giocato a un ottimo livello“.