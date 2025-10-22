Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Tudor: “C’è rammarico, ma buon approccio. Spogliatoio? Ci mancano dei leader”

Redazione 22 Ottobre 2025
Igor Tudor, Juventus (Imago)
Igor Tudor, Juventus (Imago)

Le dichiarazioni di Igor Tudor dopo la sconfitta della Juventus per 1-0 in Champions League contro il Real Madrid

La Juventus esce a testa alta dal Santiago Bernabeu. Dopo 90′ il risultato dice 1-0 per il Real Madrid di Xabi Alonso, decisivo il gol di Bellingham al 57′.

Continua la scia senza vittorie per la Juventus, iniziata il 16 settembre con il 4-4 contro il Borussia Dortmund. A soli due giorni  dalla sconfitta di Como, però, Tudor ha ottenuto la prestazione che aveva chiesto ai suoi giocatori.

Solo 2 punti raccolti su 9 a disposizione nella League Phase di Champions, con una 25ª posizione attuale in classifica. Di seguito le dichiarazioni di Igor Tudor ai microfoni del post partita prima a Prime Video, poi a Sky Sport.

Cosa mi porto dietro? Il rammarico di non aver portato a casa un punto, l’abbiamo meritato in questo stadio. Contro i mostri che hanno loro in squadra. Meritavamo almeno un gol, i ragazzi sono dispiaciuti, perché c’è stato l’approccio, peccato“.

Juventus, Tudor: “Va data fiducia, la strada è giusta”

E poi ancora, sullo spogliatoio: “Leader? Tutti quanti devono esserlo. Da quel punto di vista siamo un po’ sotto ciò che vorrei. La maglia della Juve pesa, noi dobbiamo crescere da quel punto di vista. Si è costruita una squadra nuova tutta insieme ed è mancato un po’ il peso dei campioni che di solito si trovano in spogliatoio“.

Tudor ha continuato: “Questa squadra ha i suoi punti forti e quelli deboli. Va data fiducia, perché questa strada è quella giusta. Se qualcosa non mi è piaciuto? Ci manca un po’ di tutto, c’era la voglia ma poi tutto diventa più difficile. Ma esco fiducioso, anche se c’è l’arrabbiatura per essere usciti sconfitti“.

tudor-juventus-imago-gpo-interna (6)
Igor Tudor, allenatore Juventus

“Entrati in campo con la personalità giusta”

Ai microfoni di Sky Sport, poi, l’allenatore della Juventus ha dichiarato: “Ora bisogna prepararsi al meglio per la Lazio. Siamo entrati bene in campo, con la personalità giusta. Poi loro ti mettono alle strette, bisogna saper soffrire“.

E infine, Tudor ha concluso. “È mancata cattiveria su Vinicius? Non so, il calcio è così. Oggi è mancata la precisione. Vlahovic? Dusan ha giocato a un ottimo livello“.