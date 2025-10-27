Il dato

Montero, Tudor e ora un altro sostituto. Tre allenatori cambiati in corsa in tre stagioni di fila.

Non era mai accaduto prima nella storia della Juventus.

Con l’esonero di Igor Tudor, la società cambierà un altro allenatore a stagione in corso.

Era già accaduto in quattro annate diverse, ma per tre anni di fila mai.

Il primo negli anni ’60: ora c’è una prima volta

Il primo allenatore a subentrare a campionato in corso alla Juventus fu Parola durante la stagione 61/62. Poi fu la volta di Monzeglio l’anno successivo. Nel nuovo millennio subentrarono Ferrara prima e Zaccheroni poi. Negli ultimi tre anni, invece, il dato che non si era mai verificato.

61-62 (Carlo Parola al posto di Július Korostelev)

62-63 (Eraldo Monzeglio al posto di Paulo Amaral)

08-09 (Ciro Ferrara al posto di Claudio Ranieri)

09-10 (Alberto Zaccheroni al posto di Ciro Ferrara)

23-24 (Montero al posto di Massimiliano Allegri)

24-25 (Igor Tudor al posto di Thiago Motta)

25-26 – E ora il nome del prossimo sostituto al posto di Igor Tudor