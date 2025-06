Juventus, Tudor: “Contro il City vogliamo vincere. Yildiz un giocatore raro”

L’allenatore della Juventus Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City

La Juventus di Igor Tudor si gioca la testa del girone G nella sfida contro il Manchester City. Alle ore 21:00 di oggi, 26 giugno, i bianconeri affronteranno la squadra di Pep Guardiola.

Per concludere in vetta al gruppo, alla Juve basterà non perdere. Dunque, i bianconeri hanno un match point a loro favore e due risultati su tre a disposizione.

L’allenatore juventino Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il City.

L’allenatore ha fatto il punto della situazione in vista della prossima sfida.

“Vogliamo vincere. Guardiola il migliore allenatore al mondo”

Igor Tudor ha presentato la sfida contro il City: “È una partita bella da giocare, noi domani scendiamo in campo per vincere, non si preparano le partite per pareggiare“. Secondo l’allenatore il caldo sarà un fattore: “Il caldo inciderà per entrambe, ha ragione Guardiola quando dice che non si potrà spingere al massimo. Domani sicuramente cambieremo qualcosa, ma vogliamo fare una partita seria e vincere, Ho visto i ragazzi motivati, vogliosi, tutti volevano giocare“.

Tudor ha elogiato i prossimi avversari e Pep Guardiola: “Il Manchester City è una squadra che domina da anni, guidata dal miglior allenatore del mondo. Sarà una partita in cui dare tutto, noi faremo il nostro calcio, loro faranno il loro e vedremo il risultato finale“.

“Yildiz è un giocatore raro”

Il grande protagonista bianconero del Mondiale per Club è Kenan Yildiz. L’allenatore della Juve ha parlato del talento turco: “Yildiz sta giocando molto bene. Ha la testa giusta, le sue doti sono sotto gli occhi di tutti, ma la chiave credo sia questa sua voglia di fare sempre il massimo e dare tutto. Spinge dal primo all’ultimo minuto sia in partita che in allenamento, non si risparmia mai. È una cosa bellissima e rara“.

Tudor ha parlato di Kostic e della condizione fisica del gruppo: “Kostic? Per me è una bella sorpresa. È sempre a disposizione, si applica e conosce già bene il gruppo. Mi piace“. L’allenatore ha aggiunto: “Milik si allena con noi, però è presto per farlo giocare. Conceição ha avuto un fastidio al polpaccio, domani penso potrà andare in panchina. Locatelli, Koopmeiners e Gatti? Qualcuno, tra loro, giocherà titolare“.