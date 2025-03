Juventus, la giornata di Tudor: oggi le visite mediche e il primo allenamento | LIVE

Tudor (IMAGO)

Inizia l’avventura di Igor Tudor nella panchina della Juventus: prima seduta di allenamento oggi, segui la giornata LIVE

Oggi, lunedì 24 marzo, inizia l’era Igor Tudor in casa Juventus. L’allenatore croato è stato sì annunciato nella giornata di domenica, ma è oggi che tocca per la prima volta la Continassa ed entra a contatto con i propri nuovi giocatori. Dalle visite mediche alla prima seduta di allenamento: tutte le notizie minuto per minuto.

Igor Tudor (Imago)

Tudor-Juventus, la situazione contrattuale

La Juventus e Igor Tudor si sono legati con un breve contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo (in favore del club) in caso di qualificazione alla Champions League.

Questo perché la società ha voluto mantenere libertà di scelta per la prossima annata, avendo dunque la possibilità di valutare il croato nelle prossime 9 partite.