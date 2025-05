Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor al termine della partita di Serie A contro l’Udinese.

La Juventus vince contro l’Udinese e arriva all’ultima giornata di Serie A con il destino nelle proprie mani. Il 2-0 contro i bianconeri permette alla squadra torinese di poter assicurarsi la Champions League nella prossima stagione.

Nico Gonzalez prima, poi il gol di Dusan Vlahovic a mettere in cassaforte il risultato: i bianconeri sono a quota 67 punti in classifica.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Igor Tudor, allenatore della Juventus.

Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Igor Tudor dopo la vittoria con l’Udinese

Tudor ha esordito parlando della partita: “Una bella vittoria, meritata, preparata nel miglior modo possibile. Faccio i complimenti ai ragazzi, manca l’ultimo step a Venezia. Dobbiamo fare questi ultimi 90′ nel migliore dei modi. Abbiamo gestito la settimana molto bene, sono tutte finali ora, l’abbiamo preparata seguendo il nostro schema. Non bisogna battere sulla motivazione, ma sulle preventive, sulle situazioni di gioco. Tutti mi sono piaciuti oggi, una squadra seria e ben allenata”.

Su Dusan Vlahovic: “È un giocatore forte. Quando non segnano per due giornate tutti li mettono in discussione, fa parte del gioco. Oggi è entrato bene, con il cuore. Ha fatto vedere di che pasta è fatto. Un gran gol per chiudere la partita”.

Se rimane punterà su di lui? Tudor non ci pensa: “Non è quello a cui dobbiamo pensare. Non rispondo a questo tipo di domande, dobbiamo pensare solo al Venezia”.