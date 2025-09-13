Juventus, Tudor: “Adzic? Da quando siamo arrivati stiamo lavorando su di lui”

Le parole di Igor Tudor al termine della partita contro l’Inter

Igor Tudor è intervenuto nel post partita di Juventus-Inter per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

Il derby è terminato sul 4-3 con la doppietta di Çalhanoğlu e la rete Marcus Thuram per i nerazzurri, e i gol di Kelly, Yildiz, Khephren Thuram e Adzic, che ha segnato la rete decisiva per i bianconeri.

Con questo risultato la Juve si porta a 9 punti in classifica dopo le due vittorie consecutive nelle prime due giornate.

Di seguito le parole di Tudor nel post partita.

Le parole di Tudor nel post partita

Tudor ha iniziato analizzando la partita: “C’è tanta felicità per una partita pazzesca. Alla fine c’è stata tanta felicità perché abbiamo vinto contro una grande squadra. Non era facile però bravi. È solo la terza, mancano altre 35 partite“.

Per poi continuare su Adzic: “Da quando siamo arrivati stiamo lavorando su di lui. Abbiamo provato a cambiare le sue abitudini e lui ha accettato questo cambiamento. Volevamo già metterlo dentro in altre partite, ha grande umiltà. Deve prendere questo gol come una motivazione per fare meglio“.

Juventus, Tudor: “Dobbiamo sfruttare la rosa al massimo”

Sugli avversari Tudor ha commentato: “Loro vogliono mettere tutta la loro qualità in campo. Noi non abbiamo fatto la gara che potevamo fare dal punto di vista di gioco e pressing però si è vista la voglia anche dei subentrati”.

Sulla posizione di Yildiz oggi messo dietro a Vlahovic: “Era più un rombo in mezzo. Per dare l’idea di pressare più alti anche se non l’abbiamo fatto bene. Ci abbassava troppo in fretta. Lui comunque ha trovato i suoi spazi. Lui è un giocatore forte e deve stare vicino alla porta. Abbiamo giocato in modo diverso, ora bisogna adattarsi un po’ visto che abbiamo 3 attaccanti centrali. Dobbiamo sfruttare la rosa al massimo. Bello vincere anche non facendo una grande gara”