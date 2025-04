Juventus, Tudor: “C’è da migliorare ma siamo sulla strada giusta”

Le parole dell’allenatore della Juventus al termine del match contro la Roma, valido per la 31esima giornata di Serie A.

Roma e Juventus sono scese in campo per la sfida valida per la 31esima giornata di Serie A.

Grazie alla rete di Shomurodov la squadra di Ranieri ha recuperato l’iniziale svantaggio, terminando la partita sull’1-1.

In gol per i bianconeri il capitano Manuel Locatelli, che ha aperto la partita con una bellissima rete.

Al termine dell’incontro l’allenatore bianconero Igor Tudor è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

Juventus, le parole di Igor Tudor

L’allenatore della Juventus ha iniziato dicendo: “Bisogna concedere meno, ma sui calci piazzati senza la struttura di giocatori come Bremer, Gatti e Cabal è difficile. Ma c’è da migliorare. Siamo sulla strada giusta, è un pareggio che ci da confidenza e ci aiuta a crescere ancora di più”.

Igor Tudor ha proseguito: “Volevamo spingere e non concedere contropiedi. Abbiamo lavorato sulle preventive per farlo. Non era scontato venire a Roma con questo approccio, avevamo la mentalità giusta”.

Juventus, Tudor: “

“C’è poco tempo per godersi le vittorie, dobbiamo subito pensare alla prossima partita”, ha continuato.

Sul viaggio in auto per arrivare a Torino: “Ci ho messo 10 ore, era per non viaggiare con l’aereo“.