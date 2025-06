Juventus, Tudor: “Due belle vittorie. Yildiz? È un ragazzo d’oro”

Le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, nell’intervista post partita dopo la gara contro il Wydad Casablanca

Bastava una vittoria alla Juventus contro il Wydad Casablanca per ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club. Il successo per 4-1 consente ai bianconeri di strappare un pass per gli ottavi di finale.

Igor Tudor ha esordito in conferenza stampa dichiarando: “Era una partita diversa per orario e ritmo, più basso perché anche loro sono preparati. Siamo andati in gol, poi nel calcio non si sa mai, bisogna stare sempre attenti. Io ho sempre paura, anche sul 3-1. Due belle vittorie, stasera andranno a cena liberi. Poi ci prepariamo per l’ultima sfida”.

Protagonista assoluto del match Kenan Yildiz, autore di una doppietta che ha inciso sul risultato finale. I bianconeri replicano il successo della gara d’esordio contro l’Al-Ain.

Juventus, Tudor: “Vlahovic? Oggi entrato con la testa giusta”

Non poteva mancare un commento sullo straordinario avvio di Mondiale per Club di Kenan Yildiz, attualmente capocannoniere: “Lo decide lui dove arriverà, giocare là davanti e fare la differenza è una dote rara, accompagnata dalla sua mentalità. Abbiamo visto tutti cos’è un grado di fare”.

Nel finale gioia anche per Dusan Vlahovic: “Oggi è entrato con la testa giusto, poi Manu gli ha fatto fare gol

City? Sarà sicuramente più dura”.

Yildiz: “Penso che sia il secondo miglior gol della mia carriera

Kenan Yildiz è stato grande protagonista del match, con una doppietta e un autogol propiziato: “Penso che la considerino una doppietta, ma io la penso come una tripletta. Speriamo che me la prenderò davvero prima o poi.

Sono contento per i miei numeri, noi vogliamo andare avanti. Penso che sia il mio secondo miglior gol in carriera.”.

Nel finale, il turco è uscito dolorante per un colpo subito. Nonostante questo, ha rassicurato i tifosi bianconeri: “Pestone? Così è il calcio, va via. Non mi interessa il discorso da capocannoniere del Mondiale, devo stare concentrato sul mio lavoro