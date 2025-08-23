Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor alla vigilia della partita contro il Parma, valida per la prima giornata di Serie A

La Serie A è pronta a ripartire: la Juventus scenderà in campo in casa contro il Parma nella prima giornata.

Il fischio d’inizio del match contro i gialloblù è fissato per la serata del 24 agosto alle 20:45.

Alla vigilia della partita, Igor Tudor ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-gara.

Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

Juventus, la conferenza di Tudor

L’allenatore bianconero ha iniziato parlando delle sensazioni alla prima di Serie A: “Le emozioni del debutto sono belle. Mi piace giocare quando c’è qualcosa in palio, non vedo l’ora di partire. Dobbiamo partire subito bene. Le sensazioni sono positive. Sono convinto che faremo una bella gara. Voglio vedere solidità, ma la prima giornata è un’incognita per tutti”. Su Koopmeiners, ha poi aggiunto: “Sono sicuro che farà una buona stagione. Locatelli? È un capitano. Bremer sarà il vicecapitano. Poi ci sono anche Thuram, Gatti e Yildiz. Queste sono le gerarchie“.

Tudor ha poi parlato di Bremer e del suo ritorno in campo:“Lo conosciamo per i valori che ha. È ha raggiunto un buon livello che basta per giocare. Preparazione? Aspetto con maggiore freschezza qualcosa di più. Bisogna andare avanti come abbiamo fatto finora. Non dobbiamo perdere l’equilibrio”.

“David? Sono contento di lui. Miretti può diventare forte”

L’allenatore bianconero ha poi parlato di Jonathan David: “Buon giocatore, applicato. Sono contento di lui. È un professionista. Kolo Muani? Io posso parlare della squadra che ho. Il mercato è ancora aperto: la società sa i pensieri, parliamo. È stato un mercato complicato ma il mio lavoro è quello di allenare”.

Infine ha concluso: “Sono felice della squadra che ho: ho un gruppo di ragazzi per bene. Joao Mario? Per lui sarà un campionato diverso, ma è bravo a livello offensivo. Miretti mi è piaciuto nella preparazione, è un giocatore che ci può dare una mano. Se lui si mette a disposizione può diventare un giocatore forte“.