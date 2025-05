Juventus, Tudor: “Adzic e Conceição? Non una bella scelta ma la rifarei”

Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor al termine della partita di Serie A contro la Lazio: le dichiarazioni.

Tanta amarezza in casa Juventus che dopo essere passata in vantaggio grazie a Kolo Muani si è ritrovata in 10 uomini contro la Lazio a seguito del rosso a Kalulu. Nel finale i biancocelesti forti della superiorità numerica hanno quindi trovato la rete dell’1-1: un punto a testa.

Al termine della partita l’allenatore bianconero Igor Tudor è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Dopo il gol hanno festeggiato e ho subito un colpo – ha esordito -. Niente di che. Dispiace per il risultato, prendiamo questo punto e andiamo avanti. I ragazzi hanno tutto”.

Sul fallo di Kalulu: “Dispiace, sono due gare che giochiamo per buona parte in 10. È incredibile, soprattutto in questa fase della stagione. È un ragazzo per bene, è molto dispiaciuto“.

Juventus, le parole di Tudor

Su Gatti: “Viene da una frattura e non si è praticamente mai allenato con la squadra. Gli devo fare i complimenti“. Sul doppio cambio di Adzic e Conceição: “Non è una scelta bella per loro due ma era la cosa giusta per la squadra. Mi sono scusato con loro ma la rifarei“.

“Questa Juventus è una squadra forte, con grandi valori e credo che il prossimo anno con qualche innesto possa diventare una formazione di altissimo livello“, ha concluso.