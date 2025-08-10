L’allenatore della Juventus Igor Tudor ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Igor Tudor suona la carica a poche settimane dall’inizio del campionato. L’allenatore della Juventus ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sull’estate bianconera.

Tudor ha esordito mettendo in chiaro il suo obiettivo: “Io non parto con l’obiettivo quarto posto. Vedo e mi dicono che ci considerano da terzo, quarto o quinto posto nelle previsioni sul campionato. Questa è una cosa che a me personalmente motiva tanto, deve toccare il nostro orgoglio e spingerci ad andare ancora più forte. Bisogna essere competitivi e prendere tutto come un grande stimolo, perché poi contano il campo e il risultato, il resto sono fumo e parole“.

L’allenatore ha totale fiducia nella sua squadra: “Bisogna affrontare partita per partita con l’atteggiamento giusto. Ho massima fiducia e sono sicuro che saremo una squadra bella, giusta, organizzata, tosta e difficile da battere“.

Tudor ha toccato anche l’argomento scudetto: “Non sto qui a dire che vinceremo lo scudetto e non mi spingo in proclami del genere, però una cosa ve la posso garantire: noi non partiamo per il quarto posto e nemmeno per il terzo, poi vediamo che succede in campo. Mi aspetto una annata molto complicata perché nel nostro campionato si sono riuniti tanti allenatori forti: non capita sempre, ma quest’anno sarà così“.

“Sul mercato c’è sintonia con la società”

Igor Tudor ha parlato del calciomercato estivo: “Io sarò contento in tutti i casi perché sono felice di allenare la Juventus. In questo momento siamo questi qua, poi vediamo quello che succederà entro la fine del mese. È inaccettabile iniziare a giocare con le trattative in corso, fanno impazzire tutti. Con la società c’è grande sintonia sul mercato, ci aggiorniamo ogni giorno per capire cosa possiamo fare e cosa no“.

Alla domanda su Kolo Muani l’allenatore ha risposto così: “Randal è del Psg. Ho fiducia nella società e nel lavoro che i dirigenti stanno svolgendo in entrata e in uscita. Sicuramente Kolo Muani è un attaccante importante, come lo sono David e Vlahovic”. Tudor ha elogiato il lavoro dell’attaccante serbo: “Dusan si sta allenando bene e in modo professionale“.

“David simile a Trezeguet e Inzaghi. Sarà l’anno di Koopmeiners e Bremer”

Tudor ripone grande fiducia nei nuovi acquisti: “Il campo parla chiaro e in allenamento David sta confermando di avere delle grandi qualità. David è un attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Trezeguet e Inzaghi, ma negli ultimi metri mostra la stessa lucidità. È un ragazzo concentrato e applicato, quello contro il Borussia Dortmund sarà un bel test anche per lui. Anche Joao Mario è molto professionale“.

L’allenatore scommette su chi nella scorsa stagione ha faticato: “Sono convinto che sarà la stagione di Koopmeiners e di Bremer. Koop è un giocatore di qualità, ha vissuto un primo anno di ambientamento alla Juventus. Credo fortemente in Koopmeiners, uno come lui può giocare ovunque: adesso lo sto provando in mezzo al campo perché abbiamo Conceiçao e Yildiz alle spalle del centravanti. Koop potrebbe essere un valore aggiunto come Bremer e Cabal, a lungo assenti per la rottura dei legamenti nei mesi scorsi“.