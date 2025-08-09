Juventus, Tudor: “Mercato? In sintonia con la società”

Le parole di Igor Tudor alla vigilia della sfida amichevole contro il Borussia Dortmund dal ritiro a Herzogenaurach.

Igor Tudor torna a parlare dal ritiro a Herzogenaurach, alla vigilia dell’amichevole contro il Borussia Dortmund. Tra i tanti temi trattati l’allenatore bianconero si è soffermato sul mercato: “Noi facciamo aggiornamenti tutti i giorni, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare, c’è la società che lavora, io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato”.

Su Jonathan David e Joao Mario ha commentato: “Si stanno integrando bene e stanno lavorando bene, sono due professionisti. Domani giocheranno entrambi dall’inizio“.

E poi ancora su Bremer e Koopmeiners: “Sarà la loro stagione. Sono due giocatori forti, sono felicissimo di come li vedo. Ognuno è nel suo momento, Bremer viene da questo infortunio lungo e domani parte dall’inizio, vedremo con quale minutaggio. Koop sta facendo bene, avrà un ruolo importante in questa stagione“.

Non manca una battuta su Vlahovic: “Io parlo con tutti. Dusan sta lavorando bene come gli altri, è molto professionale e nient’altro“.

Juventus, le parole di Tudor

Tudor torna poi al tema della pausa estiva: “Il tema delle vacanze è da affrontare a parte, e io lo supporto al massimo. I giocatori devono avere un minimo di un mese di vacanze, io sono favorevole perché sono stato giocatore e il giocatore è tutto. Ci sono state 3 settimane di vacanze, non sono tante ma nemmeno poche: i ragazzi sono tornati vogliosi, non perdendo neanche troppo dal punto di vista fisico. Già all’inizio erano in un buon stato fisico“.

E infine: “Ci sono carichi di lavoro importanti. Si vedono spesso cose che non si vorrebbero vedere proprio per questi carichi, ma ognuno sceglie il suo modo di interpretare la preparazione: io non sono per giocare le partite fresche, voglio usare questo mese per lavorare perché quando si comincia a giocare lo si fa ogni tre giorni. Dal mio punto di vista è giusto usare questo mese per lavorare“.