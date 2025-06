Le parole dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor, dopo la netta vittoria per 5-0 contro l’Al-Ain al Mondiale per Club

“Un ottimo risultato, una bella fiducia e l’inizio che volevamo“. Così ha commentato Igor Tudor la vittoria ottenuta dalla Juventus al suo esordio al Mondiale per Club.

Bianconeri che hanno schiantato con il risultato di 5-0 l’Al-Ain, segnando ben 4 reti solo nel primo tempo.

A segno il tridente offensivo della Juventus: doppiette per Kolo Muani e Conceição, gol anche per Yildiz con un tiro da fuori area.

“Questa squadra ha giocatori di qualità e calciatori interessanti. Mi è piaciuto il coraggio nell’andare a fare gol“, ha detto l’allenatore, che ha così commentato la gara nel post partita.

“Nel primo tempo siamo andati veloci, poi nel secondo tempo abbiamo abbassato i ritmi per contrastare il caldo. Potevamo fare meglio nelle preventive, subire meno contropiedi e nella gestione ma va bene, il risultato è stato importante. Ora dobbiamo recuperare: la voglia è quella di fare sempre meglio, il gruppo sta bene e ho visto una bella energia“, ha commentato Tudor al termine del match.

Come detto, l’attacco bianconero è andato tutto a segno: “Abbiamo cominciato come volevamo, ora testa alle prossime due. Francisco e Kolo stanno bene. Gatti e Koop sono entrati e sono felice per loro, è importante mettere minuti nelle gambe. Non hanno più male ed è importante. Federico ha fisicità e ci serve, è importante quando si fa sentire“.